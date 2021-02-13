Son dakika haberi: Arjantin'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 50 bini geçti
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Son dakika haberi: Arjantin'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 50 bini geçti

13.02.2021 02:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 02:32
Son dakika haberi: Arjantin'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 50 bini geçti

Edinilen son dakika haberine göre BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 155 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bin 29'a çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 151 yeni vaka tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 15 bin 496'ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 814 bin 160'a yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler 841 bin 561 vaka ile Buenos Aires Eyaleti ve 221 bin 245 vaka ile başkent Buenos Aires Özerk Şehri olarak öne çıkıyor.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart 2020'de görüldüğü Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında halkın temel ihtiyaçları harici dışarı çıkmasını yasaklayan karantina 20 Mart 2020'de ilan edilmiş ve ülke genelinde 6 Kasım 2020'ye kadar sürmüştü.

Arjantin'de 300 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Arjantin'de 29 Aralık 2020'de yürürlüğe konulan aşılama planı kapsamında 367 bin 665 kişiye Kovid-19 yapıldı. Bunlardan 222 bin 185'ine ise ikinci doz Kovid-19 aşısı da uygulandı.

Arjantin'in Rusya ile toplamda 10 milyon doz olarak anlaştığı Sputnik V Kovid-19 aşısından 4. parti 400 bin dozluk aşı gece saatlerinde Arjantin'e ulaştı.

Rusya'dan Arjantin'e 300 bin dozluk ilk parti aşı 24 Aralık 2020'de gönderilmiş, 300 bin dozluk ikinci parti 16 Ocak'ta, 240 bin dozluk üçüncü parti ise 28 Ocak'ta gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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