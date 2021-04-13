Son dakika haberi! Arjantin'de ilk teravih namazı kılındı

Son dakika haber... BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ilk teravih namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler altında kılındı.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ilk teravih namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler altında kılındı.

Başkent Buenos Aires'teki Al Ahmad Camisi'nde toplanan yaklaşık 30 Müslüman, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek teravih namazını eda etti.

Salgına karşı uygulanan önlemler nedeniyle kısa tutulan namazın ardından Ramazan ayının huzur ve bereket getirmesi için dua edildi.

Her yıl, Ramazan boyunca iftar düzenlenen Al Ahmad Camisi'nde bu yıl iftar yerine ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacağı duyuruldu.

Ortalama 400 bin Müslümanın yaşadığı Arjantin'de salgına karşı alınan mevcut önlemler gereği ibadethaneler, toplam kapasitesinin en fazla yüzde 30'unun dolu olması şartıyla hizmet verebiliyor.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de yaklaşık 58 bin kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 2,5 milyondan fazla kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik