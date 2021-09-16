BUENOS Arjantin'de pazar günü düzenlenen parlamento ön seçimlerinde, hükümet kanadının oy kaybetmesinin ardından 5 bakan görevini bırakma kararı aldı.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Wado de Pedro, Adalet Bakanı Martin Soria, Bilim ve Teknoloji Bakanı Roberto Salvarezza, Çevre Bakanı Juan Cabandie ve Kültür Bakanı Tristan Bauer, istifa mektuplarını Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e sundu.

İstifa eden bakanların eski Arjantin Devlet Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'a yakınlığı, hükümet içinde anlaşmazlıkların baş göstermeye başladığı yorumlarına yol açtı.

Arjantin'de 12 Eylül'de düzenlenen parlamento ön seçimlerinde muhalefet bloğunun oluşturduğu Değişim İçin Birlik (Juntos por el Cambio) ittifakının adayları, ülke çapında, hükümete yakın partilerin oluşturduğu Herkesin Cephesi (Frente de Todos) ittifakının adaylarından daha fazla oy almıştı.

Geçen pazar yapılan seçimle Arjantinliler, Temsilciler Meclisinin 257 üyesinden 127'si ile Senatonun 72 üyesinden 24'ünün seçileceği, 14 Kasım 2021'de düzenlenecek parlamento seçimlerinde yarışacak adayları belirledi.

Seçimlerde muhalefetin adaylarının, hükümetin adaylarından daha fazla oy alması seçim sonuçlarını etkilemese de halkın görüşünün, 2019'da yüzde 50'den fazla oy alarak seçilen hükümetten muhalefete doğru kaydığı şeklinde yorumlandı.

Devlet Başkanı Fernandez, seçimlerde başkanlığını yaptığı ittifakın oy oranının düşmesinin ardından, liderlik ettiği hükümetin hataları nedeniyle halkın desteğinin düştüğünü ve bunun telafi edileceğini söylemişti.

Arjantin'de, açılımı "birincil, açık, eş zamanlı ve zorunlu seçimler" olan PASO seçimleri, 2009'dan bu yana her seçim öncesinde yapılıyor.

PASO, her ne kadar adayları belirlemek amacıyla yapılsa da bu seçimler siyasi taraflara, halkın sandıkta göstereceği siyasi eğilimi önceden tahmin etme fırsatı sunuyor.