Arının sokmasının ardından ağaca çarpan traktör sürücüsü öldü
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Arının sokmasının ardından ağaca çarpan traktör sürücüsü öldü

23.09.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:26

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arının sokmasının ardından ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arının sokmasının ardından ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 55 RJ 655 plakalı traktörü kullanan Adem Özdemir'i Cayvar Mahallesi mevkisinde arı soktu.

Paniğe kapılan Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Ağır yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Arının sokmasının ardından ağaca çarpan traktör sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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