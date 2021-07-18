Son dakika haberi | Arıların saldırısına uğrayan 5 kişiden biri öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Arıların saldırısına uğrayan 5 kişiden biri öldü

Son dakika haberi | Arıların saldırısına uğrayan 5 kişiden biri öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 5 kişilik aileden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 5 kişilik aileden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Muratlı-Aşağısevindikli arasındaki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlikte çalışan aynı aileden 5 işçi arıların saldırısına uğradı. Yaralananlardan Burhan A. (32), Namık Kemal Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Salih A. (30) ve Umut A. (57) Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, İklim A. (4) ve Şemsi A. (62) ise Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 62 yaşındaki Şemsi Aktaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer aile fertlerinin ise tedavileri sürüyor.

Arıların sahibi Halil K. ise, arı saldırısına maruz kalan vatandaşların izni dahilinde arılarına o bölgede baktığını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Arıların saldırısına uğrayan 5 kişiden biri öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 13:52:04. #1.15#

title