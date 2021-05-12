Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki şehitliklerde hüzünlü Ramazan Bayramı arifesi
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Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki şehitliklerde hüzünlü Ramazan Bayramı arifesi

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Gaziantep Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, mezar taşlarını temizledi, yakınlarının kabrine çiçek dikti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1996 yılında şehit olan Piyade Çavuş Mehmet Aksan'ın annesi Asiye Aksan, AA muhabirine, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Oğlunun kabri başında sürekli dua ettiğini ifade eden Aksan, "Her cuma günü oğlumun kabri başına gelip dua ederdim. Bugün de tam kapanmadan dolayı polis ekipleri beni evden alıp şehitliğe getirdi. Artık yaşlanıyorum. Gücüm yok. Oğlumu unutamıyorum. 25 yıldır oğlumun mezarı başına gelip duamı eksik etmiyorum. Oğlumun bir suçu yoktu. Kendi halinde sessiz biriydi." dedi.

1993'te Adana'da şehit olan er İskan Çakan'ın babası Salih Çakan ise, "Oğlumu hiç unutamıyorum. Fırsat buldukça mezarlığa gelip oğlumun kabri başında dua edip Kur'an okuyorum. Allah, şehitlerimizin mekanının cennet eylesin." dedi.

Malatya

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde bulunan tüm şehit mezarlarının bakım ve temizliğini yaparak eskiyen Türk bayraklarını yenileriyle değiştirdi.

Şehit kabirlerinin çevre düzeni ile temizliğini yapan jandarma, mezarların etrafındaki yabancı otları da temizledi.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen şehit yakınları dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki şehitliklerde bakım yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de şehit mezarlarındaki Türk bayraklarını yeniledi.

Bakım çalışmalarına eşlik eden bazı şehit yakınları yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Adıyaman

Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri Adıyaman Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit yakınları, görevlilerle birlikte kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı ve çiçek dikti.

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki şehitliklerde hüzünlü Ramazan Bayramı arifesi
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki şehitliklerde hüzünlü Ramazan Bayramı arifesi
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki şehitliklerde hüzünlü Ramazan Bayramı arifesi
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki şehitliklerde hüzünlü Ramazan Bayramı arifesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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