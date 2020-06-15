Son dakika haberi! Arguvan yeni sağlık merkezine kavuştu Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'nın Arguvan ilçesi yeni bir sağlık merkezine kavuştu.

Malatya'nın Arguvan ilçesi yeni bir sağlık merkezine kavuştu. Yapılan yeni binada, sağlıkla ilgili 3 birim görev yapıyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, Arguvan ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan 5 birimlik Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve aynı binada bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bentli, yeni binanın eksikleri ve düzeni hakkında istişarelerde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA