Son dakika haberi: Ardahan Valisi Öner'den şehit annelerine "Anneler Günü"nde ziyaret
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Son dakika haberi: Ardahan Valisi Öner'den şehit annelerine "Anneler Günü"nde ziyaret

Son dakika haberi: Ardahan Valisi Öner'den şehit annelerine 'Anneler Günü'nde ziyaret
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine Öner ile şehit annelerini ziyaret ederek "Anneler Günü"nü kutladı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine Öner ile şehit annelerini ziyaret ederek "Anneler Günü"nü kutladı.

Anneler Günü dolayısıyla Şehit Maksut Aktaş'ın Ardahan'da yaşayan Annesi Hoşnaz Aktaş ile Şehit Kemal Abdan'ın Damal ilçesindeki annesi Fatma Abdan'ı ziyaret eden Öner, acılarını paylaştığı annelerle sohbet etti.

Şehit ailelerinin yerinin farklı olduğunu, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Öner, "Şehitlerimizin bizdeki değeri ve yeri çok farklı. Söz konusu anne olunca daha da farklılaşıyor. Bugün şehitlerimizin annelerini ziyaret etmek istedik. Acılarını paylaşarak sohbet ettik. Daha da önemlisi devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulamak istedik." dedi.

Öner, annelere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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