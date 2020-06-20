Son dakika haberi: Ardahan'ı sağanak ve dolu vurdu
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Son dakika haberi: Ardahan'ı sağanak ve dolu vurdu

Son dakika güncel haberine göre Ardahan'ı sağanak ve dolu vurduARDAHAN'da yaklaşık 30 dakika süren sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

20.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:11

Ardahan'ı sağanak ve dolu vurdu

ARDAHAN'da yaklaşık 30 dakika süren sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü.

Kentte, saat 13.00 sarılarında aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, kısa sürede cadde ve sokakları suyla doldurdu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar dolu yağışını evlerinden izledi. Yağış yaklaşık 30 dakika sürdü.

Son dakika haberi: Ardahan'ı sağanak ve dolu vurdu

Kaynak: DHA

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