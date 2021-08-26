Son dakika haberi... Ardahan'da yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
Gedik köyünde hayvan otlattığı sırada Halis Hışır'a (57) yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin yardımıyla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hışır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hışır'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh