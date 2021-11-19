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Son dakika haberi: Ardahan'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Ardahan'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Ardahan il emniyet müdürlüğü ekiplerinin, takibi sonucu durdurulan araçta 10 bin 700 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan il emniyet müdürlüğü ekiplerinin, takibi sonucu durdurulan araçta 10 bin 700 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, sahte para ile hayvan almayı planlayan şahısların içinde bulunduğu aracı durduruldu. Durdurulan Erzurum plakalı araç içerisinde bulunan şüpheliler F.Ç., E.E., M.E., isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 107 adet 100 TL (10 bin 700 lira) sahte para ele geçilirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Parada sahtecilik' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ARDAHAN

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