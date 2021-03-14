Son dakika haberi: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 5 kişiye para cezası
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Son dakika haberi: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 5 kişiye para cezası

14.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:52
Son dakika haberi: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Son dakika haberler: Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve bir evde kumar oynayan 5 kişiye 21 bin 94 lira para cezası verildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve bir evde kumar oynayan 5 kişiye 21 bin 94 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen merkeze bağlı Karagöl Mahallesi'ndeki bazı adreslerde denetim yaptı.

Ekipler, bir evde Kovid-19 kuralını ihlal edip kumar oynayan 5 kişiye 21 bin 94 lira para cezası uyguladı.

Denetimlerde, bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen bir miktar para ve iskambil kağıtlarına da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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