Son dakika haberi... Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası
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Son dakika haberi... Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası

Son dakika haberleri... Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 34 bin 690 lira ceza kesildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 34 bin 690 lira ceza kesildi.

Posof İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine uyulmayıp eğlence ortamı oluşturulan bazı adreslerde denetim yaptı.

Ekipler, bir otelde sosyal mesafe kuralına uymayan ve alkol kullanan 10 kişiye 34 bin 690 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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