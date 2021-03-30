Son dakika haberi... Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası

Son dakika haberleri... Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 34 bin 690 lira ceza kesildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 34 bin 690 lira ceza kesildi.

Posof İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine uyulmayıp eğlence ortamı oluşturulan bazı adreslerde denetim yaptı.

Ekipler, bir otelde sosyal mesafe kuralına uymayan ve alkol kullanan 10 kişiye 34 bin 690 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh