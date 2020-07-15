Son dakika haberi! Ardahan'da korkutan yangın: 2 ev ile 1 ahır kül oldu
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Son dakika haberi! Ardahan'da korkutan yangın: 2 ev ile 1 ahır kül oldu

Son dakika haberine göre Ardahan'da korkutan yangın: 2 ev ile 1 ahır kül oldu Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyünde yangın çıktı.

15.07.2020 02:44 | Son Güncelleme: 15.07.2020 04:06

Ardahan'da korkutan yangın: 2 ev ile 1 ahır kül oldu

ARDAHAN - Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyünde yangın çıktı. 2 ev ile bir ahır küle döndü.

Ardahan Merkeze bağlı Bağdeşen köyündeki Fadime Bilgin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede bitişikteki ahır ve 1 eve de sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ardahan Belediyesine ait itfaiyenin yanı sıra, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ve AFAD görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre bitişik nizam 2 ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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Son dakika haberi! Ardahan'da korkutan yangın: 2 ev ile 1 ahır kül oldu

Kaynak: İHA

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