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Son dakika haberi... Ardahan'da kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Ardahan'da kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberler: Ardahan'da kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada çok miktarda kaçak sigara ele geçirildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada çok miktarda kaçak sigara ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir şahsın Şırnak'tan Ardahan'a kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler Çamlıçatak yol arama ve kontrol noktasında şüpheli şahsın da içerisinde bulunduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Tütün arama köpeği Yanak'ın desteğiyle araçta ve şüpheliye ait valizde yapılan kontrolde 158 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen bandrolsüz sigaralar muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - ARDAHAN

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