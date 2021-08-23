Son dakika haberi | Ardahan'da jandarmanın yaralı halde bulduğu kerkenez kuşu tedaviye alındı
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Son dakika haberi | Ardahan'da jandarmanın yaralı halde bulduğu kerkenez kuşu tedaviye alındı

Son dakika haberi | Ardahan'da jandarmanın yaralı halde bulduğu kerkenez kuşu tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı durumda bulunan kerkenez kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Ardahan'ın Göle ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı durumda bulunan kerkenez kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Karlıyazı köyü kırsalında yaralanmış bir kerkenez kuşu bulan Çayırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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