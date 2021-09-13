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Son dakika haberi... Ardahan'da izinsiz ağaç kesimine gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Ardahan'da izinsiz ağaç kesimine gözaltı

Son dakika haberine göre Ardahan'da kaçak ağaç kesen iki kişi ağaçlarla birlikte suçüstü yakalandı.

Ardahan'da kaçak ağaç kesen iki kişi ağaçlarla birlikte suçüstü yakalandı.

Göle ormanlarında kaçak ağaç keserek traktörlere yükleyen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Samandöken köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Samandöken Köyünde ikamet eden 2 şüpheliyi ormanlık alandan 8 ton sarıçam ağacını kaçak olarak kesip kendilerine ait 2 traktör ile taşıdığını tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda kaçak olarak ormandan kesilen 8 ton sarıçam ağacı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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