Son dakika haberi... Ardahan'da iskambil oynanan kahvehanedeki 3 kişiye ceza
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Son dakika haberi... Ardahan'da iskambil oynanan kahvehanedeki 3 kişiye ceza

04.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:09
Son dakika haberi... Ardahan'da iskambil oynanan kahvehanedeki 3 kişiye ceza

Son dakika haber: Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, iskambil oynayan 3 kişiye para cezası verildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, iskambil oynayan 3 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kent merkezinde kahvehanelere yönelik denetimler yapıldı.

Ekipler, 3 kişinin bir kahvehanede iskambil olarak bilinen kağıt oyunu oynadığını belirledi.

Söz konusu kişilere, toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere de cezai işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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