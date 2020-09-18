Ardahan'da iki ayrı kaza: 3 yaralı... Yakıt yüklü tanker devrildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ardahan'da iki ayrı kaza: 3 yaralı... Yakıt yüklü tanker devrildi

Ardahan'da iki ayrı kaza: 3 yaralı... Yakıt yüklü tanker devrildi Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

18.09.2020 00:14 | Son Güncelleme: 18.09.2020 00:24

Ardahan'da iki ayrı kaza: 3 yaralı... Yakıt yüklü tanker devrildi

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Kars'ın Arpaçay ilçesi arasındaki karayolunun 5. kilometresinde Ramazan Adsız idaresindeki işlenmemiş yakıt taşıyan 73 SZ 113 plakalı tanker devrildi. Olayda, Ramazan Adsız yaralandı. Çıldır ilçenin Kurtkale bölgesinde ise Kahraman Taştekin'in kullandığı ATV Motoru devrildi. Kazada, Taştekin ile eşi Medine Taştekin yaralandı. Meydana gelen her iki kazada yaralananlar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tankerdeki yakıtın çevreye dağılmaması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ardahan'da iki ayrı kaza: 3 yaralı... Yakıt yüklü tanker devrildi

Kaynak: İHA

IHA Editörü - OLGUN YILDIZ
OLGUN YILDIZ
IHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Adnan Menderes Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Ferhat Göçer Okan Bayülgen Hatice Çarpar
Spor Sörloth Tisserand Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Avrupa Halil Sezai Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'da iki ayrı kaza: 3 yaralı... Yakıt yüklü tanker devrildi - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 00:24:40. #1.15#
title