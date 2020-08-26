Son dakika haberi! Ardahan'da bataklığa saplanan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince kurtardı Son dakika haberi... Ardahan'ın Göle İlçesine bağlı Arpaşen köyünde bataklığa saplanan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Ardahan'ın Göle İlçesine bağlı Arpaşen köyünde bataklığa saplanan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Arpaşen köyü merasına otlamaları için bırakılan 10 büyükbaşın bataklığa saplandığını gören vatandaşlar önce bu hayvanları kurtarmak için çaba sarf etti.

Vatandaşlar, çabalarının yetersiz kalması üzerine jandarmadan destek istendi. Gelen jandarma ekipleri de vatandaşların desteğiyle bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları ip bağlayıp bataklık kenarına çekerek güçlükle kurtardı. Kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Hayvanlarına kavuşan besiciler ise mutluluklarını, teşekkürlerini ilettikleri jandarma personeli ile paylaştı.

Kaynak: AA