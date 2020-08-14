Son dakika haberi! Ardahan'da askeri araç kaza yaptı: 5 asker yaralandı Bir son dakika haberine göre Ardahan'da askeri araç kaza yaptı: 5 asker yaralandı Ardahan'da askeri aracın karıştığı kazada 5 askeri personel hafif şekilde yaralandı.

Ardahan'da askeri araç kaza yaptı: 5 asker yaralandı ARDAHAN - Ardahan'da askeri aracın karıştığı kazada 5 askeri personel hafif şekilde yaralandı. Ardahan-Kars karayolu çıkışının 1. kilometresinde, sürücüsü açıklanmayan bir askeri araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunu bariyerlere çarptı. Kazanın meydana geldiği olay yerine, sağlık, polis ve askeri yetkililer sevk edildi. Kazada, hafif yaralanan 5 askeri personel tedbir amaçlı Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA