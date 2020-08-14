Son dakika haberi! Ardahan'da askeri araç kaza yaptı: 5 asker yaralandı
Bir son dakika haberine göre Ardahan'da askeri araç kaza yaptı: 5 asker yaralandı Ardahan'da askeri aracın karıştığı kazada 5 askeri personel hafif şekilde yaralandı.
14.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:30
Ardahan'da askeri araç kaza yaptı: 5 asker yaralandı
ARDAHAN - Ardahan'da askeri aracın karıştığı kazada 5 askeri personel hafif şekilde yaralandı.
Ardahan-Kars karayolu çıkışının 1. kilometresinde, sürücüsü açıklanmayan bir askeri araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunu bariyerlere çarptı.
Kazanın meydana geldiği olay yerine, sağlık, polis ve askeri yetkililer sevk edildi.
Kazada, hafif yaralanan 5 askeri personel tedbir amaçlı Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA