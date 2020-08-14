Son dakika haberi! Ardahan'da askeri araç bariyerlere çarpı: 5 yaralı
Son dakika haberlerine göre Ardahan'da askeri araç bariyerlere çarpı: 5 yaralıARDAHAN'da, askeri araç bariyere çarptı.
14.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:03
Ardahan'da askeri araç bariyerlere çarpı: 5 yaralı
ARDAHAN'da, askeri araç bariyere çarptı. Kazada, 5 asker yaralandı.
Kaza, Ardahan-Kars Karayolu çıkışının 1'inci kilometresinde meydana geldi. Kars yönüne giden askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 5 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler, tedbir amaçlı Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerinde askeri yetkililer inceleme yaptı.
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Kaynak: DHA