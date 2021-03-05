Son dakika haberi! Ardahan'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
05.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:37
Edinilen son dakika haberine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Dedekılıç ve Durançam köyleri, vaka artışı dolayısıyla, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantinaya alındı.
Giriş ve çıkışların durdurulduğu köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh