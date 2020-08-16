Son dakika haberi... Arazide çıkan yangını itfaiye söndürdü
Son dakika haberine göre Kilis'te, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
16.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:30
Kilis'te, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Suriye sınırında bulunan Arpakesmez köyünde kurumuş odunlar ve otların bilinmeyen bir nedenle alev alması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü. Yangında bazı meyve ağaçları zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS
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Kaynak: İHA