Son dakika haberi | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Son dakika haberi | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 33, Tunus'ta 4 kişi hayatını kaybederken, Ürdün'de günlük vaka sayısı 206 kişiyle zirve yaptı.

Son dakika haberi | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
12.09.2020 04:53 | Son Güncelleme: 12.09.2020 04:56

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 33, Tunus'ta 4 kişi hayatını kaybederken, Ürdün'de günlük vaka sayısı 206 kişiyle zirve yaptı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir günde 33 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 430 kişide virüs tespit edildiği ve 2 bin 344 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 524'e, salgına yakalanan sayısının da 82 bin 197'ye ulaştığı kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 103'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, 337 yeni vakayla ülkedeki hasta sayısının 6 bin 259'a iyileşenlerin ise bin 956'ya çıktığı belirtildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 saat içinde yeni Kovid-19 vaka sayısının 206 kişiyle zirveye çıktığı toplam hastanın 2 bin 945 olduğu bildirildi.

Ülkede salgından vefat edenlerin toplam 20 kişi olduğu belirtilen açıklamada, tedavilerinin ardından 2 bin 107 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

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