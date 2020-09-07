Son dakika haberi... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son dakika haberi... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1562'ye, Yemen'de 573'e, Katar'da 205'e, Ürdün'de 17'ye yükseldi.

Son dakika haberi... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
07.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1562'ye, Yemen'de 573'e, Katar'da 205'e, Ürdün'de 17'ye yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, 289 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1562'ye, vaka sayısının 46 bin 653'e çıktığı, 32 bin 985 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 573, vaka sayısının 1989 olduğu, 1201 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, 253 kişinin enfekte olduğu, 243 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 205'e, vaka sayısının 120 bin 348'e çıktığı, 117 bin 241 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 67 kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 17'ye, vaka sayısı 2 bin 478'e yükselirken, 1840 kişi sağlığına kavuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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