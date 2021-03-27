Son dakika haberi! Arap ülkeleri Mısır'daki tren kazası dolayısıyla taziye mesajları yayımladı
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Son dakika haberi! Arap ülkeleri Mısır'daki tren kazası dolayısıyla taziye mesajları yayımladı

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Arap ülkeleri Mısır'daki tren kazası dolayısıyla taziye mesajları yayımladı

Son dakika haberleri: Tunus, Yemen ve Filistin'deki Hamas Hareketi, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

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Tunus, Yemen ve Filistin'deki Hamas Hareketi, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yayımladığı taziye mesajında, tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi de bu korkunç ve acı olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Mısır halkına başsağlığı mesajını iletti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, yayımladığı mesajda başsağlığı dileyerek, Mısır'ın her türlü kötülüklerden uzak olması temennisinde bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mısır hükümeti ve halkına yaşanan acı olaydan ötürü taziye sunularak, yaralılara acil şifalar dilendi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de yayımladığı taziye mesajında Mısır'ın her türlü kötülükten uzak olması temennisinde bulunarak, ülkede güvenlik, istikrar ve refahın hakim olmasını diledi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 165 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Kazanın ardından Türkiye'den ve Arap ülkelerinden pek çok taziye mesajları yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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