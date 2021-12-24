Son dakika haberi: Arap koalisyonu: Yemen'in Marib vilayetinde son 24 saatte Husilerden 243 kişi öldürüldü

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin Marib vilayetinde İran destekli Husilere düzenlenen operasyonlarda 243 milisin öldürüldüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Yemen'in Marib vilayetinde Husilere yönelik 42 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda 243 Husi milisin öldürüldüğü, 20 askeri aracın da kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri

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