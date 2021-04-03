Son dakika haberi... Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin tuzakladığı bomba yüklü bir tekneyi imha etti
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Son dakika haberi... Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin tuzakladığı bomba yüklü bir tekneyi imha etti

Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin tuzakladığı bomba yüklü bir tekneyi imha etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilere ait bubi tuzaklı bomba yüklü bir teknenin saldırıya geçmeden etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilere ait bubi tuzaklı bomba yüklü bir teknenin saldırıya geçmeden etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasına göre, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde yer alan Salif Limanı yakınlarında bomba yüklü bir tekne imha edildi.

Açıklamada, "Husi milislerine ait bubi tuzaklı bir tekne, Salif Limanı karşısında saldırıdan önce imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Hudeyde vilayetinin kuzeybatısındaki Salif Limanı, Husi milislerinin kontrolündeki bölgede bulunuyor.

Husiler, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

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