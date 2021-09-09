Son dakika haberi! Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi

Son dakika haberi! Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine son 24 saat içerisinde bomba yüklü 3 İHA gönderildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'ların, Suudi Arabistan savunması tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, 5 Eylül'de, Suudi Arabistan'ın Demmam şehrindeki Ras Tanura Limanı'nda bulunan Aramco tesislerinin yanı sıra güneydeki Cazan ve Necran kentleri ile Cidde'de bulunan Aramco tesislerine 10 İHA ve 6 balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurmuş, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ileri sürmüştü.

Koalisyon güçleri ise söz konusu saldırılarda Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 7 İHA ile 5 balistik füzenin imha edildiğini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Acun Ilıcalı Derya Şensoy
Spor Marcao Ozan Tufan Şenol Güneş Merih Demiral Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 11:56:32. #1.14#

title