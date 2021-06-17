Son dakika haberi... Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

Son dakika haberine göre Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, koalisyon güçleri tarafından saldırıya ilişkin yapılan resmi açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, meşru hükümet karşıtı Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği bomba yüklü bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Husi saldırılarının boşa çıkarıldığı belirtilen açıklamada, İran destekli silahlı grubun sivilleri hedef almaya devam ettiği ve koalisyon güçlerinin de buna karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Arap koalisyonu 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Husilerin gönderdiği bomba yüklü bir İHA'nın daha imha edildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu