Son dakika haberi: Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu, Husilere yönelik hava saldırıları düzenlendiğini, silahlı insansız hava aracı ve bomba yüklü bir teknenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Arap koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, Yemen'in Marib ilindeki Husi mevzilerine 24 saat içinde düzenlenen 8 hava saldırısı sonucu 90 Husi milisinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hava saldırılarında bir askeri eğitim kampı ve 8 askeri aracın hedef alındığı aktarıldı.

Husilerden yapılan açıklamada Marib kentine koalisyon güçlerinin salı günü boyunca 18 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Koalisyon güçleri, bir başka açıklamasında Sana'dan kalkan, Husilere ait silahlı bir insansız hava aracının düşürüldüğünü, aracın sivilleri hedef alma girişiminde bulunduğunu kaydetti. Husilere ait aracın nerede düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmezken, konuya ilişkin Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin, bu kez Kızıldeniz'in güneyinde Husilere ait bomba yüklü bir tekneyi imha ettiği ifade edildi. SPA'nın haberinde "Terörist Husi milisler tarafından Yemen'in Hudeyde kentinden harekete geçen tekne, planlanmış bir saldırıyı uygulamak üzereydi." ifadelerini yer verildi.

Haber de, Husilerin denizlerde seyrüsefer özgürlüğünü, uluslararası ve bölgesel güvenliği tehdit etmeye devam ettikleri vurgulandı.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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