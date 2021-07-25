Son dakika haberi... Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik füze ve bomba yüklü 3 İHA imha edildi
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Son dakika haberi... Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik füze ve bomba yüklü 3 İHA imha edildi

Son dakika haberi... Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik füze ve bomba yüklü 3 İHA imha edildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait balistik füze ve bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait balistik füze ve bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine bomba yüklü 3 İHA ve balistik füze gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların ve füzenin, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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