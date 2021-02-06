Son dakika haberi | Arap Dışişleri Bakanları toplantısında gündem Filistin'e destek olacak
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Son dakika haberi | Arap Dışişleri Bakanları toplantısında gündem Filistin'e destek olacak

06.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:44
Son dakika haberi | Arap Dışişleri Bakanları toplantısında gündem Filistin'e destek olacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, 8 Şubat'ta yapılacak Arap Dışişleri Bakanları toplantısında gündemin Filistin davasına destek olacağını söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, 8 Şubat'ta yapılacak Arap Dışişleri Bakanları toplantısında gündemin Filistin davasına destek olacağını söyledi.

Bakan Maliki, Filistin resmi radyosuna yaptığı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında alınacak karar üzerinde uzlaşı sağlandığını belirtti.

Toplantıda ana gündemin Filistin davasına destek olacağını ifade eden Maliki, İsrail ve ABD'ye, "İsrail'le yapılan normalleşme anlaşmalarına rağmen Arap ülkelerinin tamamının Arap Barış Girişimi'ne ve Filistin davasına desteğe bağlı olduğu" mesajı gönderileceğini aktardı.

Arap Birliği, geçen ay Ürdün ve Mısır'ın, 8 Şubat'ta dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenlenmesi için ortak girişim başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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