Son dakika haberi | Aranması olan şahıslar otelde yakalandı
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Son dakika haberi | Aranması olan şahıslar otelde yakalandı

24.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:21
Son dakika haberi | Aranması olan şahıslar otelde yakalandı

Son dakika haberler... DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin titiz araştırması sonrasında aranması olan 2 şahıs otellerde yakalanarak gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin titiz araştırması sonrasında aranması olan 2 şahıs otellerde yakalanarak gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranması olan şahıslara yönelik araştırmalar devam ediyor. Yapılan araştırmalar çerçevesinde otellerde konakladıkları düşünülen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Şehir merkezinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin konaklayanlar listesinin kontrol eden ekipler, uzun süredir aranması olan bir kadını otel odasında yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs gözaltına alındığı esnada Akçakoca yolu üzerinde bulunan bir başka otelde de aranması olan bir şahıs daha bulundu. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolleri sonrasında sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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