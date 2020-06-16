Son dakika haberi! Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan toplam 7 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan E.Y'nin İzmit'te olduğunu tespit etti.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda firari hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen E.Y, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA