Son dakika haberi! Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
16.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:12
Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan toplam 7 yıl 3 ay ağır hapis cezası bulunan E.Y'nin İzmit'te olduğunu tespit etti.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda firari hükümlüyü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen E.Y, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA