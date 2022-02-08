ARANAN HÜKÜMLÜ KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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ARANAN HÜKÜMLÜ KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B., saklandığı evde kanepenin arkasında yakalandı.

KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B., saklandığı evde kanepenin arkasında yakalandı. O anlar, kameraya görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'hırsızlık', 'silahlı yağma', 'tehdit', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'mala zarar verme', 'yaralama' ve 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan kişileri yakalamak için harekete geçti. Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki 30 adrese 99 polisle eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 2'si kadın 20 kişi, gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden, B.B., Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, saklandığı kanepenin arkasında yakalandı. 'Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B.?nin yakalanma anı kamerayla görüntülendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARANAN HÜKÜMLÜ KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA

ARANAN HÜKÜMLÜ KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Güncel, Haber

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