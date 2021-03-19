Son dakika haberleri | Aranan FETÖ'cü Adana'da yakalandı
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Son dakika haberleri | Aranan FETÖ'cü Adana'da yakalandı

19.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:59

Son dakika haberi: Aranan FETÖ'cü Adana'da yakalandı Hatay ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "silahla terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından aranırken Adana'da yakalanan sanık tutuklandı Hatay ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "silahla terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye...

Aranan FETÖ'cü Adana'da yakalandı

Hatay ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "silahla terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından aranırken Adana'da yakalanan sanık tutuklandı

ADANA - Hatay ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "silahla terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından aranırken Adana'da yakalanan sanık tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yaptığı çalışmada Ankara ve Hatay Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "silahlı terör örgütünü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından aranan Mehmet D.'nin Adana'da olduğunu tespit etti. Polis yaptığı çalışmada sanığın terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı, KHK ile kapatılan şirkette SGK kaydı bulunduğunu belirledi.

Polis bu tespitlerin ardından belirlenen adrese baskın yaparak sanığı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sanık sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son dakika haberleri | Aranan FETÖ'cü Adana'da yakalandı
Son dakika haberleri | Aranan FETÖ'cü Adana'da yakalandı
Son dakika haberleri | Aranan FETÖ'cü Adana'da yakalandı
Son dakika haberleri | Aranan FETÖ'cü Adana'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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