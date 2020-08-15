Son dakika haberi: Aracıyla kaçarken 9 araca çarpan şüphelinin yakalanma anı kamerada Son dakika gündem haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan, aracına aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan yabancı uyruklu şüphelinin, 9 araca çarptıktan sonra yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan, aracına aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan yabancı uyruklu şüphelinin, 9 araca çarptıktan sonra yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam, İstasyon Caddesi üzerinde yaşandı. Adı henüz açıklanmayan yabancı uyruklu şüpheli, 51 AL 857 plakalı hafif ticari aracıyla Ece Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi. Aracına yakıt aldıktan sonra da hızla kaçmaya başladı. İstasyon çalışanları hemen başka bir araç ile şüpheliyi takibe başladı. Bu sırada da polise bilgi verdi. 7'si park halinde 9 araca çarpan şüphelinin aracı, vatandaşların da yardımı ile polis ekiplerince durduruldu. Şüpheli, gözaltına alınırken, olay nedeniyle İstasyon Caddesi ile Belediye Meydanı'ndaki trafik kısa süreliğine durdu.

Şüphelinin yakalanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde polisin durdurduğu araçtan indirdiği şüpheliyi gözaltına aldığı yer aldı.Berber Mustafa Adatepe şüphelinin yakalanma anlarını şöyle anlattı: "Sesler üzerine dükkanıdan dışarı çıktım. O sırada zanlıyı, vatandaşlar ve polis durdurmuştu.

Polisler zanlıyı kelepçe takıp, götürdü. Duyduğumuza göre araba çalıntıymış, istasyondan yakıt alıp parasını ödemeden kaçmış" dedi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA