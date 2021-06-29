Son dakika haberi... Aracından inerken silahlı saldırıda öldü
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Son dakika haberi... Aracından inerken silahlı saldırıda öldü

Son dakika haberi... Aracından inerken silahlı saldırıda öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haber: GAZİANTEP'te hafif ticari aracından inerken silahlı saldırıya uğrayan Tahir Taş (21), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te hafif ticari aracından inerken silahlı saldırıya uğrayan Tahir Taş (21), yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir Taş'a aracından inerken henüz kimliği öğrenilemeyen kişi av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Tahir Taş, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tahir Taş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Son dakika haberi... Aracından inerken silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberi... Aracından inerken silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberi... Aracından inerken silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberi... Aracından inerken silahlı saldırıda öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç

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