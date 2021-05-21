Son dakika haberi... Aracın motor kısmına saklanan yılan, itfaiyeye yakalandı
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Son dakika haberi... Aracın motor kısmına saklanan yılan, itfaiyeye yakalandı

Son dakika haberi... Aracın motor kısmına saklanan yılan, itfaiyeye yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Denizli'de aracın motor kısmına girip mahsur kalan yılanı, itfaiye ekipleri kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Denizli'de aracın motor kısmına girip mahsur kalan yılanı, itfaiye ekipleri kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Olay Acıpayam ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bozulan aracını tamirciye götüren bir vatandaş motor kısmından ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine motor kısmında yılını gören araç sahibi, çıkaramayacağını anlayınca 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmına saklanan yılanı dikkatli bir şekilde çıkardı. Ardından ekipler yılanı alarak doğal yaşam alanına bıraktı. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Aracın motor kısmına saklanan yılan, itfaiyeye yakalandı
Son dakika haberi... Aracın motor kısmına saklanan yılan, itfaiyeye yakalandı
Son dakika haberi... Aracın motor kısmına saklanan yılan, itfaiyeye yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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