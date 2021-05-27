Son dakika haberleri... Aracın altında kalan küçük kız hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Aracın altında kalan küçük kız hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - Aracın altında kalan küçük kız hayatını kaybetti Gaziantep'te, bakkaldan çıktıktan sonra bir aracın çarparak altına aldığı iki buçuk yaşındaki Sümeyra, olay yerinde hayatını kaybetti.

- Aracın altında kalan küçük kız hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bakkaldan çıktıktan sonra bir aracın çarparak altına aldığı iki buçuk yaşındaki Sümeyra, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bakkaldan bir şeyler aldıktan sonra yola doğru koşan iki buçuk yaşındaki Sümeyra Ateş'e hızla gelen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptıktan sonra altına alarak sürükledi. Kaza sonrası araç altında kalan küçük kız ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu ağır yaralanan küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden küçük Sümeyra'nın cansız bedeni sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan küçük kızın ailesi ve yakınları göz yaşı döktü.

Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri... Aracın altında kalan küçük kız hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Aracın altında kalan küçük kız hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Aracın altında kalan küçük kız hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Aracın altında kalan küçük kız hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı

Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
Ümraniye'de hafif ticari araç, minibüse çarptı: 2'si ağır 8 yaralı
Ümraniye'de hafif ticari araç, minibüse çarptı: 2'si ağır 8 yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Hadise Murat Boz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Aracın altında kalan küçük kız hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:01:55. #1.15#

title