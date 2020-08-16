Son dakika haberi | Araç kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da bir aracı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'da bir aracı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos 02.00 sıralarında Pazariçi Mahallesi'nde bir aracın kundaklanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerinden kaçarken şarjör ve fişek düşüren şüphelinin, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden Burak Can M. (19) olduğu belirlendi.

Polis, şüpheli Burak Can M.'yi 14 Ağustos'ta Büyükçekmece'deki ikametinde yakaladı.

Şüpheli, olay yerinde düşürülen şarjörün kendisine ait olduğunu belirterek, şarjörün takılı olduğu tabancayı polise teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA