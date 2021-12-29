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Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı

Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uçuruma yuvarlanan minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uçuruma yuvarlanan minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece 23.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Limanağzı mevkiinde uçuruma yuvarlanan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içindeki üç kişiden ikisi kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, bir kişi sıkıştığı araç içinden itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Marmaris İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler şoför mahallinde oturan R.K.'yi aracın tavanını keserek çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. R.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı

Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı

Son dakika haberi | Araç içinde sıkışan sürücüyü jandarma ve itfaiye kurtardı

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