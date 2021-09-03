Son dakika haberi! Araç gasp ettikleri iddia edilen kardeşlere gözaltı
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Son dakika haberi! Araç gasp ettikleri iddia edilen kardeşlere gözaltı

Son dakika haberi! Araç gasp ettikleri iddia edilen kardeşlere gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Samsun'da bir kadına ait aracı ve kadının cüzdanını gasp ettikleri iddia edilen 2 kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir kadına ait aracı ve kadının cüzdanını gasp ettikleri iddia edilen 2 kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G.(22) adlı kadın, polise yaptığı şikayette evine gelen K.S. (25) ve kardeşi O.K.'nin (21) zorla içeri girip tüfek çekerek aracının anahtarını ve cüzdanını aldıklarını daha sonra da araca binip kaçtıklarını iddia etti. Polis ekipleri şikayet üzerine K.S. ve O.K. kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı.

İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen kardeşler, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberi! Araç gasp ettikleri iddia edilen kardeşlere gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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