Son dakika haberi: Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, milli kaleci Derya Tınkaoğlu Yünel'i transfer etti
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Son dakika haberi: Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, milli kaleci Derya Tınkaoğlu Yünel'i transfer etti

Son dakika haberi: Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, milli kaleci Derya Tınkaoğlu Yünel'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Hentbol Kadınlar Süper Lig'in yeni ekiplerinden Araç Belediyespor, milli kaleci Derya Tınkaoğlu Yünel'i renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in yeni ekiplerinden Araç Belediyespor, milli kaleci Derya Tınkaoğlu Yünel'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Derya Tınkaoğlu Yünel'in son olarak İzmir Büyükşehir Belediyespor'da oynadığı belirtildi.

Açıklamada, Yünel'in uzun yıllar A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kalesini koruduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın başarılı olacağına inandığını belirterek, transferin hayırlı olmasını diledi.

Kulüp başkanı Tevfik Demir Özdemir ise 2021-2022 hentbol sezonunda başarılı olacaklarına inandığını, bu kapsamda transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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Son dakika haberi: Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, milli kaleci Derya Tınkaoğlu Yünel'i transfer etti - Haberler Spor
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