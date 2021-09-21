Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

BURSA'da, Cengiz Karadoğan'ın (25) hayatını kaybettiği silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olayın ardından aparttaki güvenlik kamerası kayıt cihazını delilleri yok etmek için çaldıkları öğrenildi.

Olay, cuma günü Osmangazi ilçesindeki apartta meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan Cengiz Karadoğan ile Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö. sabah saatlerinde trafikte karşılaşıp tartıştı. Ardından ayrılan Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Ö., akrabalarıyla birlikte akşam saatlerinde Cengiz Karadoğan'ın çalıştığı aparta gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö. ve Cengiz Karadoğan, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Onur Ö. taburcu edildi, Vedat Ö. ve Hüseyin Ö.'nün hastanedeki tedavileri devam ediyor.