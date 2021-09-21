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Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Son dakika haberine göre BURSA'da, Cengiz Karadoğan'ın (25) hayatını kaybettiği silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA'da, Cengiz Karadoğan'ın (25) hayatını kaybettiği silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olayın ardından aparttaki güvenlik kamerası kayıt cihazını delilleri yok etmek için çaldıkları öğrenildi.

Olay, cuma günü Osmangazi ilçesindeki apartta meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan Cengiz Karadoğan ile Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö. sabah saatlerinde trafikte karşılaşıp tartıştı. Ardından ayrılan Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Ö., akrabalarıyla birlikte akşam saatlerinde Cengiz Karadoğan'ın çalıştığı aparta gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö. ve Cengiz Karadoğan, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Onur Ö. taburcu edildi, Vedat Ö. ve Hüseyin Ö.'nün hastanedeki tedavileri devam ediyor.

KAMERA KAYIT CİHAZINI ÇALMIŞLAR

Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin delilleri yok etmek için aparttaki güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 11 şüphelinin aparta geldiğini saptadı. Cengiz Karadoğan'ın olaya karışan yakınlarından C.K. (31), T.K. (28) ve M.T. (27) ile apartı basmaya gelen şüphelilerden 8'i de polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Aparttaki C.K., T.K., M.T. ile apartı basmaya gelen Onur Ö. (25), F.A. (26), R.F. (22), F.K. (34), A.P. (43), H.Ö. (32), F.Y. (22), D.A. (38) S.E. (18), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Vedat Ö. ve Hüseyin Ö. hastanede olduğu için işlemleri yapılamadı.


Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Son dakika haberi: Aparttaki cinayetin delillerini yok etmek için kamera kayıt cihazını çalmışlar

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri
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