Son dakika haberleri | Apartmanın bahçesinden motosiklet çalan hırsızlar kameraya yakalandı

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Adana'da 2 şüphelinin bir apartmanın bahçesinden motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erhan Yurdunmalı, 01 AJJ 399 plakalı motosikletini üzerini branda ile kapatarak oturduğu apartmanın bahçesine park etti. Kimliği belirlenemeyen 2 hırsız, apartman bahçesinde brandalı motosikleti görünce çalmak için içeriye girdi.

Hırsızlardan birisi güvenlik kameralarını görmesine rağmen, diğer kişi motosikletin kilidini kırdığı esnada apartmanı ve etrafı gözledi. Bu sırada diğer hırsız, motosikletin kilidini kırdı. Daha sonra gözcü olan kişi apartmanın dışını çıkarak etrafa tekrar bakarak arkadaşının yanına geldi. Etrafta kimsenin olmadığını emin olan hırsız apartmanın bahçesinden motosikleti çıkarttı.

Daha sonra şüpheliler çaldıkları motosiklet ile izlerini kaybettirdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)