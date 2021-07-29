APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADINLARI, İTFAİYE EKİBİ TAŞIDI
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APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADINLARI, İTFAİYE EKİBİ TAŞIDI

APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADINLARI, İTFAİYE EKİBİ TAŞIDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da 5 katlı binanın birinci katında mutfak kısmında çıkan yangında üst katta mahsur kalan Latife Öztürk (79) itfaiye erinin sırtında, Ümmühan Öztürk de (89) tekerlekli sandalyeyle aşağı indirilip, hastaneye götürüldü.

AKSARAY'da 5 katlı binanın birinci katında mutfak kısmında çıkan yangında üst katta mahsur kalan Latife Öztürk (79) itfaiye erinin sırtında, Ümmühan Öztürk de (89) tekerlekli sandalyeyle aşağı indirilip, hastaneye götürüldü. Binada oturan ve dumandan etkilenen 3 kişiye de ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1870 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Şefika Yakubi'ye ait evin mutfağında çıktı. Nedeni bilinmeyen yangında alevlerin hızla yükselmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibine haber verildi, bina da tahliye edildi. Yoğun duman nedeniyle 2'nci katta mahsur kalan Latife Öztürk, itfaiye erinin sırtında aynı evde oturan Ümmühan Öztürk de, tekerlekli sandalye üzerinde itfaiye ekibi tarafından aşağı indirildi. Biri daha sonra sedyeye alınn 2 kadın tedbir amaçlı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 3 kişiye ise hazırda bekletilen ambulanslarda müdahale edildi. Alevler ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADINLARI, İTFAİYE EKİBİ TAŞIDI
APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADINLARI, İTFAİYE EKİBİ TAŞIDI
APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADINLARI, İTFAİYE EKİBİ TAŞIDI
APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADINLARI, İTFAİYE EKİBİ TAŞIDI
APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADINLARI, İTFAİYE EKİBİ TAŞIDI
APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADINLARI, İTFAİYE EKİBİ TAŞIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADINLARI, İTFAİYE EKİBİ TAŞIDI - Haberler
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