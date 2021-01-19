Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
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Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

19.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:12
Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da Irak uyruklu 5 kişilik ailenin yaşadığı dairede elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, apartmanda oturanlar tahliye edildi.

SAMSUN'da Irak uyruklu 5 kişilik ailenin yaşadığı dairede elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, apartmanda oturanlar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Atakum ilçesi Yenimahalle'de 5 katlı bir binanın ikinci katında, Irak uyruklu Muhammed A.A.A.'nın ailesiyle birlikte yaşadığı dairede saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Muhammed A.A.A., ailesiyle birlikte daireden çıkıp, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, elektrik ve doğalgaz bağlantılarını kapatarak yangına müdahale etti. Yükselen yoğun duman nedeniyle ekipler, uzatılan merdivenle apartmanda oturanları tahliye etti. İtfaiye erlerinin kucağında aşağı indirilen dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi.

Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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